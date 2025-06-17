СМИ: Трамп заявил, что не настроен на переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп не нацелен на ведение переговоров с Ираном. Об этом пишет Reuters.

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«Трамп заявил, что не слишком настроен вести переговоры с Ираном», - отмечает агентство.

По его данным, американский президент может отправить для обсуждений вице-президента Джея Ди Вэнса и спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

Между тем СМИ сообщили, что Вашингтон и Тегеран прорабатывают возможность встречи Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, пишет RT.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ИранСШАДональд Трамп

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