СНБО: Украина понимает, что конфликт закончится переговорами

По его словам, ситуация на фронте является крайне сложной для Украины. Литвиненко указал, что основой для переговоров с Москвой должна стать «формула мира» президента Владимира Зеленского, которую планируется обсудить на конференции в Швейцарии 15 и 16 июня.

Секретарь отметил, что Украине нужно не перемирие, а устойчивый мир, поэтому он призвал обеспечить членство страны в НАТО.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал украинскую «формулу мира» и предложил «российскую формулу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

