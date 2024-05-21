СНБО: Украина понимает, что конфликт закончится переговорами
Украинские власти понимают, что вооруженный конфликт закончится переговорами с Россией, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Литвиненко.
По его словам, ситуация на фронте является крайне сложной для Украины. Литвиненко указал, что основой для переговоров с Москвой должна стать «формула мира» президента Владимира Зеленского, которую планируется обсудить на конференции в Швейцарии 15 и 16 июня.
Секретарь отметил, что Украине нужно не перемирие, а устойчивый мир, поэтому он призвал обеспечить членство страны в НАТО.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал украинскую «формулу мира» и предложил «российскую формулу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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