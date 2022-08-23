Снаряд попал в здание администрации главы ДНР Пушилина в Донецке

В центре Донецка в результате обстрела пострадало здание администрации главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина. Сам он не пострадал и находится в «безопасном месте», сообщили «Интерфаксу» в администрации.

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о гибели двух человек в результате обстрела — 51-летнего мужчины, который погиб в своем автомобиле, и 18-летнего молодого человека.

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В свою очередь, мэр Донецка Алексей Кулемзин в эфире телеканала «Россия-24» сообщил, что число мирных жителей, пострадавших в результате обстрелов центра Донецка, возросло до шести.

По данным ТАСС, ВСУ также обстреляли гостиницу, где останавливаются журналисты.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Денис ПушилинОбстрелДНР
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