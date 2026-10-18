«Металлург» объявил о расторжении контракта с главным тренером Андреем Разиным

Как заявил директор клуба Алексей Жлоба, стороны пришли к взаимному соглашению о завершении совместной работы. Это решение стало итогом событий, начавшихся 6 октября, когда Разин был временно отстранен от должности. Тогда причиной называлась сложная обстановка внутри коллектива и серьезные разногласия между тренерским штабом и игроками.

Поводом же стали недавние публичные конфликты тренера со СМИ, когда Разин нецензурно ответил журналисту на вопрос об игре форварда Владимира Ткачева, а позже вновь выругался, комментируя реакцию прессы на свои первоначальные слова. Ткачев, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром и ассистентом «Металлурга» (71 очко в 66 матчах), в конце сентября пропустил две игры из-за недомогания.

Андрей Разин возглавил магнитогорский клуб в 2023 году. За время его работы «Металлург» добился значительных успехов - завоевал Кубок Гагарина в 2024 году, выиграл регулярный чемпионат в сезоне-2025/26 и дошел до полуфинала плей-офф. В текущем сезоне «Металлург» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 27 очков после 17 проведенных матчей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».