Netflix зарегистрировал товарный знак в России
Американский стриминговый сервис Netflix зарегистрировал в России товарный знак, включающий логотип и название компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные базы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).
Заявка на регистрацию была подана из США в апреле текущего года. Согласно документам ведомства, товарный знак зарегистрирован по шести классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В этот перечень вошли канцелярские товары, аксессуары, посуда, одежда, игрушки, а также услуги в сфере образования и развлечений.
В 2022 году Netflix официально объявил о прекращении своей деятельности и полном уходе с российского рынка, остановив предоставление доступа к своей видеотеке для пользователей из РФ.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта к возвращению западного бизнеса, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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