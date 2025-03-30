СМИ: Зеленского загнали в ловушку сделкой с США
Украинский лидер Владимира Зеленского загнали в угол из-за сделки с Вашингтоном по полезным ископаемым, сообщает Le Monde.
Издание пишет, что перед главой государства стоит сложный выбор, так как ему нужно подписать соглашение и тем самым предать интересы страны.
В другом случае Зеленский должен отказаться от этого соглашения, но такое решение вызовет гнев американского президента Дональда Трампа. Оба варианта грозят серьезными рисками.
Президент Украины, несмотря на невыгодное положение, пытается показаться храбрым перед союзниками.
Ранее стало известно, что Украина хочет добиться инвестиций в рамках сделки с США по ресурсам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru