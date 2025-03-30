СМИ: Зеленского загнали в ловушку сделкой с США

Украинский лидер Владимира Зеленского загнали в угол из-за сделки с Вашингтоном по полезным ископаемым, сообщает Le Monde.

На Украине сделку по ресурсам сравнили с выплатой репараций

Издание пишет, что перед главой государства стоит сложный выбор, так как ему нужно подписать соглашение и тем самым предать интересы страны.

В другом случае Зеленский должен отказаться от этого соглашения, но такое решение вызовет гнев американского президента Дональда Трампа. Оба варианта грозят серьезными рисками.

Президент Украины, несмотря на невыгодное положение, пытается показаться храбрым перед союзниками.

Ранее стало известно, что Украина хочет добиться инвестиций в рамках сделки с США по ресурсам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры