СМИ: Украина хочет добиться инвестиций в рамках сделки с США по ресурсам

В настоящее время проект сделки предполагает, что США получат контроль над всеми крупными будущими инвестициями в инфраструктуру и полезными ископаемыми Украины без каких-либо временных ограничений. Украинские власти обеспокоены тем, что соглашение может негативно отразиться на заявке о вступлении в Европейский союз, а США потребуют возмещения всей поддержки, которую Киев получил с февраля 2022 года.

Источник агентства указал, что предстоит проделать большую работу, прежде чем Киев отправит свои окончательные предложения по поправкам.

Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что для заключения сделки с США по недрам и редкоземельным металлам, на Украине необходимо будет поменять ряд законов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

