«Сложно сказать»: Зеленский не ответил на вопрос о сроках начала контрнаступления ВСУ

На совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом он рассказал журналистам, что ему сложно сказать о сроках его начала.

«Главное, чтобы это увидела Россия, и не только увидела, но и почувствовала», - заключил украинский лидер.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нельзя допускать контрнаступления ВСУ, так как оно может привести к многочисленным человеческим жертвам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».