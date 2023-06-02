«Сложно сказать»: Зеленский не ответил на вопрос о сроках начала контрнаступления ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контранступление украинских Вооружённых сил (ВСУ) - это не кино, сообщает РИА Новости.
На совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом он рассказал журналистам, что ему сложно сказать о сроках его начала.
«Главное, чтобы это увидела Россия, и не только увидела, но и почувствовала», - заключил украинский лидер.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нельзя допускать контрнаступления ВСУ, так как оно может привести к многочисленным человеческим жертвам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru