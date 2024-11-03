СМИ: Зеленский выглядит изможденным из-за неудач ВСУ
Украинский лидер Владимир Зеленский выглядит изможденным и напряженным на фоне неудач Вооруженных сил страны на фронте, сообщает The New York Times.
Издание пишет, что на его внешний вид обратили внимание американские чиновники. Украинские военные испытывают огромные трудности с моральным духом и пополнением боевых соединений. При этом военные России продвигаются вперед и берут под контроль все новые территории. Сильное давление на украинское общество оказывает неопределенность перед грядущими выборами в США.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Зеленский в бешенстве из-за массового переезда украинцев в новые регионы РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Американец Мартиндэйл заявил, что передавал России координаты объектов ВСУ
- СК расследует обстоятельства гибели российских пленных бойцов в Курской области
- СМИ: Зеленский выглядит изможденным из-за неудач ВСУ
- «Спартак» победил ЦСКА в матче РПЛ
- Канадская фигуристка потребовала изменить правила для сменивших гражданство россиян
- Дирижер Гергиев рассказал о важности сохранения памяти певца Хворостовского
- Пленный боец ВСУ рассказал о массовых облавах военкомов
- Новый сервис «Жизненная ситуация» запустили на «Госуслугах»
- Метал назвали наиболее интеллектуальным музыкальным жанром
- МИД России опубликовал перечень из 29 возвращенных Украине морпехов ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru