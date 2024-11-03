Издание пишет, что на его внешний вид обратили внимание американские чиновники. Украинские военные испытывают огромные трудности с моральным духом и пополнением боевых соединений. При этом военные России продвигаются вперед и берут под контроль все новые территории. Сильное давление на украинское общество оказывает неопределенность перед грядущими выборами в США.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Зеленский в бешенстве из-за массового переезда украинцев в новые регионы РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

