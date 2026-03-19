Иран нанес удары по нефтегазовой инфраструктуре стран Персидского залива
Иран за один день нанес удары по шести крупнейшим нефтегазовым объектам стран Персидского залива, включая Катар, Кувейт, ОАЭ и Саудовскую Аравию. О подробностях произошедшего рассказал корреспондент РЕН ТВ Дмитрий Зименкин.
По его словам, последствия атак пока оцениваются, однако восстановление инфраструктуры может занять месяцы. Под удар попали, в частности, порт Янбу в Саудовской Аравии, где в последнее время выросли поставки нефти в обход Ормузского пролива, а также нефтеперерабатывающие мощности Кувейта, что привело к сокращению экспорта.
В Катаре атаки затронули инфраструктуру Рас-Лаффана — одного из ключевых центров поставок сжиженного газа. Иранская сторона заявила, что удары стали ответом на атаки по энергетическим объектам страны, включая месторождение «Южный Парс», и предупредила о возможных новых ударах.
На фоне эскалации фиксируются экологические последствия. Так, сообщается о разливах нефти, загрязнении воздуха и осадках с примесями, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «Новые люди» отказались принять исключенного из ЛДПР Свинцова
- Конфликт на Ближнем Востоке грозит ростом цен и сбоями в логистике
- «Собирайте подберезовики»: Как не нарваться на штраф за краснокнижный гриб
- Психолог назвала признаки измены в поведении партнера
- Медведь против дебютантов: Каких сериалов фестиваля ORIGINAL+ ждать на стримингах
- Юрист предупредил о штрафах за «экстремистские» песни в караоке
- Суд арестовал экс-главу Звездного городка по делу о взятках
- СМИ: Чак Норрис госпитализирован на Гавайях
- СМИ: США рассматривают захват островов Ирана для открытия Ормузского пролива
- Британия разрешила перевозку казахстанской нефти через «Транснефть»