Россиянам объяснили, что делать при утечке личных фото в сети
При обнаружении своих персональных данных или личных снимков в интернете необходимо сразу зафиксировать факт их распространения и обратиться в соответствующие инстанции. Об этом сообщили в Роскачестве в беседе с «Лентой.ру».
Специалисты советуют сделать скриншоты публикаций, сохранить ссылки и другие доказательства, после чего подать жалобу через встроенные инструменты соцсетей и видеохостингов. Это поможет быстрее ограничить доступ к материалам и сократить их распространение.
В Роскачестве напомнили, что распространение личных фото и данных без согласия подпадает под статью 137 УК. Для привлечения виновных к ответственности необходимо обратиться в полицию, приложив все собранные доказательства. Максимальное наказание по этой статье предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.
Эксперты также отметили, что утечки чаще всего происходят из-за действий злоумышленников, уязвимостей сервисов или неосторожности самих пользователей. Чтобы снизить риски, рекомендуется соблюдать цифровую гигиену: использовать сложные пароли, включать двухфакторную аутентификацию, проверять доступ приложений и не вводить личные данные на подозрительных сайтах, передает «Радиоточка НСН».
