Россиянам объяснили, что делать при утечке личных фото в сети

При обнаружении своих персональных данных или личных снимков в интернете необходимо сразу зафиксировать факт их распространения и обратиться в соответствующие инстанции. Об этом сообщили в Роскачестве в беседе с «Лентой.ру».

Специалисты советуют сделать скриншоты публикаций, сохранить ссылки и другие доказательства, после чего подать жалобу через встроенные инструменты соцсетей и видеохостингов. Это поможет быстрее ограничить доступ к материалам и сократить их распространение.