Лавров назвал шизофреническим «план победы» Зеленского, а «формулу мира» тупой
Запад много лет игнорирует дискриминацию русскоязычного населения Украины. Об этом на II Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, речь идёт о последовательном запрете использования на Украине русского языка, а также принятие законопроекта для запрета канонической Украинской православной церкви.
Он указал, что Запад игнорирует это грубое нарушение устава ООН, продолжая продвигать взывающую к капитуляции РФ «тупую «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского.
«А пару недель назад этот гражданин обнародовал не менее шизофренический «план победы», — заключил министр.
Ранее Лавров назвал бессмысленной идею пытаться воевать с ядерной державой, каковой является Россия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru