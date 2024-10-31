Лавров назвал шизофреническим «план победы» Зеленского, а «формулу мира» тупой

Запад много лет игнорирует дискриминацию русскоязычного населения Украины. Об этом на II Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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По его словам, речь идёт о последовательном запрете использования на Украине русского языка, а также принятие законопроекта для запрета канонической Украинской православной церкви.

Он указал, что Запад игнорирует это грубое нарушение устава ООН, продолжая продвигать взывающую к капитуляции РФ «тупую «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского.

«А пару недель назад этот гражданин обнародовал не менее шизофренический «план победы», — заключил министр.

Ранее Лавров назвал бессмысленной идею пытаться воевать с ядерной державой, каковой является Россия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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