По его словам, речь идёт о последовательном запрете использования на Украине русского языка, а также принятие законопроекта для запрета канонической Украинской православной церкви.

Он указал, что Запад игнорирует это грубое нарушение устава ООН, продолжая продвигать взывающую к капитуляции РФ «тупую «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского.



«А пару недель назад этот гражданин обнародовал не менее шизофренический «план победы», — заключил министр.

Ранее Лавров назвал бессмысленной идею пытаться воевать с ядерной державой, каковой является Россия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».