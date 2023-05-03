СМИ: Зеленский узнал об утечке секретных документов Пентагона из СМИ
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что узнал об утечке секретных документов Министерства обороны Соединенных Штатов из СМИ, сообщает Washington Post.
По данным издания, глава получил информацию об утечках, как и все остальные – из новостей. Зеленский отметил, что не получал заранее сообщения на этот счет ни из Белого дома, ни из Пентагона.
Президент назвал это «плохой историей», прежде всего для американской администрации и для США.
Ранее в соцсети попали документы Пентагона, в которых описывается состояние ВСУ, а также и планы США и НАТО по укреплению украинской армии. По делу об утечках арестовали Тейшейру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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