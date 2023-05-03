СМИ: Зеленский узнал об утечке секретных документов Пентагона из СМИ

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что узнал об утечке секретных документов Министерства обороны Соединенных Штатов из СМИ, сообщает Washington Post.

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По данным издания, глава получил информацию об утечках, как и все остальные – из новостей. Зеленский отметил, что не получал заранее сообщения на этот счет ни из Белого дома, ни из Пентагона.

Президент назвал это «плохой историей», прежде всего для американской администрации и для США.

Ранее в соцсети попали документы Пентагона, в которых описывается состояние ВСУ, а также и планы США и НАТО по укреплению украинской армии. По делу об утечках арестовали Тейшейру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
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