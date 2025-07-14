Трамп лично вручил медаль вратарю сборной России Сафонову

Это произошло после финала клубного чемпионата мира по футболу. Глава государства пожал руку российскому спортсмену. В церемонии также участвовал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

В финале клубного чемпионата мира по футболу «Челси» победил «ПСЖ» - 3:0, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

