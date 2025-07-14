Трамп лично вручил медаль вратарю сборной России Сафонову
14 июля 202505:37
Американский лидер Дональд Трамп лично вручил серебряную медаль вратарю сборной России Матвею Сафонову, который играет за клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), сообщает РИА Новости.
Это произошло после финала клубного чемпионата мира по футболу. Глава государства пожал руку российскому спортсмену. В церемонии также участвовал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
В финале клубного чемпионата мира по футболу «Челси» победил «ПСЖ» - 3:0, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru