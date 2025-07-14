Трамп лично вручил медаль вратарю сборной России Сафонову

Американский лидер Дональд Трамп лично вручил серебряную медаль вратарю сборной России Матвею Сафонову, который играет за клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), сообщает РИА Новости.

Определились все полуфиналисты клубного чемпионата мира

Это произошло после финала клубного чемпионата мира по футболу. Глава государства пожал руку российскому спортсмену. В церемонии также участвовал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

В финале клубного чемпионата мира по футболу «Челси» победил «ПСЖ» - 3:0, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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