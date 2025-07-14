Без ВИЧ и сифилиса: К мигрантам в России хотят ввести дополнительные требования
В Госдуму будет внесён межфракционный проект закона, в случае принятия которого введут дополнительные требования к трудовым мигрантам, сообщает РИА Новости.
Депутаты предложили обязать их предъявлять при въезде в страну медицинскую страховку, результаты анализов, подтверждающих отсутствие инфицирования ВИЧ, гепатитом В и С, сифилисом и туберкулёзом. Эти анализы должны быть проведены не ранее чем за десять суток до дня въезда в страну.
Также мигранты должны будут иметь при себе результаты теста, подтверждающего отсутствие в организме наркотических, психотропных веществ, проведённого не ранее чем за 72 часа до дня въезда в РФ.
Парламентарии отметили, что иностранцы «должны решать наши проблемы, а не привозить свои, в том числе медицинского характера».
Ранее ужесточили экзамен по русскому языку для мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru