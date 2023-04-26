Пентагон проведет «стресс-тест» систем после утечки документов
Пентагон проведет «стресс-тест» своих систем после утечки секретных документов в Сеть. Об этом заявила замминистра обороны США Кэтлин Хикс в интервью Bloomberg.
По словам Хикс, ведомство работает над проверкой систем, через которые обрабатывают секретные данные, в долгосрочной перспективе.
«Цель состоит в том, чтобы обеспечить обмен разведывательными данными по оперативным причинам ... удостоверившись в отсутствии контрразведки или внутренней угрозы», — отмечается в сообщении.
Хикс подчеркнула, что утечка материалов имела тяжелые последствия для национальной безопасности, и Пентагону следует «уйти в гораздо более закрытую среду». Министерство уже предприняло меры по сокращению распространения секретных данных среди военных, пишет «Свободная пресса».
Ранее в соцсети попали документы Пентагона, в которых описывается состояние ВСУ, а также и планы США и НАТО по укреплению украинской армии. По делу об утечках арестовали военнослужащего ВВС американской Нацгвардии Джека Тейшейру, отмечает Ura.ru.
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