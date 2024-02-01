СМИ: план Зеленского «мягко изгнать» Залужного провалился

План президента Украины Владимира Зеленского «мягко изгнать» главкома ВСУ Валерия Залужного с треском провалился, из-за чего в Киеве поднялась «большая суматоха», сообщает Der Spiegel.

СМИ: Зеленский не уволил Залужного из-за утечки данных

По данным издания, население доверяет Залужному больше, чем главе государства. По словам источника газеты, 29 января Зеленский действительно в личной беседе пытался уговорить Залужного уйти в отставку, однако услышал отказ.

Таким образом, «мягкое изгнание с треском провалилось». Главком ВСУ не хочет уходить в отставку по собственному желанию, а Зеленский пока не хочет увольнять его указом.

Ранее бывший премьер-министр Украины и лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заступилась за главнокомандующего вооруженными силами страны Валерия Залужного на фоне слухов о его возможной отставке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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