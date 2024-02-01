СМИ: план Зеленского «мягко изгнать» Залужного провалился
План президента Украины Владимира Зеленского «мягко изгнать» главкома ВСУ Валерия Залужного с треском провалился, из-за чего в Киеве поднялась «большая суматоха», сообщает Der Spiegel.
По данным издания, население доверяет Залужному больше, чем главе государства. По словам источника газеты, 29 января Зеленский действительно в личной беседе пытался уговорить Залужного уйти в отставку, однако услышал отказ.
Таким образом, «мягкое изгнание с треском провалилось». Главком ВСУ не хочет уходить в отставку по собственному желанию, а Зеленский пока не хочет увольнять его указом.
Ранее бывший премьер-министр Украины и лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заступилась за главнокомандующего вооруженными силами страны Валерия Залужного на фоне слухов о его возможной отставке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: план Зеленского «мягко изгнать» Залужного провалился
- Сальдо: Все меньше украинских военных хотят воевать с Россией
- Актер Алек Болдуин не признал вину по делу о гибели оператора
- Глава «Врачей без границ»: атаки на больницы в Газе происходят систематически
- В Дагестане убит ученик Абдулманапа Нурмагомедова
- СМИ: в Лондоне арестовали экс-губернатора Севастополя Овсянникова
- В США заявили, что боеприпасы GLSDB направляются в зону боев на Украине
- СМИ: США подарили Греции гнилую военную технику
- Хуситы заявили об обстреле ракетами американского торгового судна
- В Германии призвали увеличить военные расходы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru