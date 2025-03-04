Маск напомнил о важности действий после слов Зеленского о споре с Трампом
Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на попытки украинского президента Владимира Зеленского оправдаться за конфликт с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом.
В своем сообщении в соцсети Х Маск отметил, что важны не слова, а действия. Он также задался вопросом о том, какие шаги предпримет Киев в дальнейшем.
Ранее Зеленский выразил сожаление по поводу произошедшей перепалки в Белом доме и заявил о готовности к переговорам для разрешения конфликта на Украине и подписания сделки по редкоземельным металлам.
Встреча с Трампом в конце февраля не увенчалась успехом, так как между лидерами произошел конфликт, и в результате сделка не была подписана, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Германия ищет способы помешать запуску «Северного потока-2»
- Президент Польши заявил о возобновлении переговоров США и Украины после тупика
- Маск напомнил о важности действий после слов Зеленского о споре с Трампом
- Российская Team Spirit выиграла DreamLeague Season 25 по Dota 2
- Генассамблея ООН одобрила резолюцию России о годовщине ВОВ
- В 2025 году в России появится еще десяток новых автомобильных брендов и моделей
- СМИ: Зеленский созвонился с британским премьером перед извинениями Трампу
- Россия открыта к сотрудничеству с США по редкоземельным металлам
- Ушаков: Дата новых переговоров России и США пока не определена
- Песков призвал ориентироваться на официальные заявления о санкциях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru