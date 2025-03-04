Маск напомнил о важности действий после слов Зеленского о споре с Трампом

Ранее Зеленский выразил сожаление по поводу произошедшей перепалки в Белом доме и заявил о готовности к переговорам для разрешения конфликта на Украине и подписания сделки по редкоземельным металлам.

Встреча с Трампом в конце февраля не увенчалась успехом, так как между лидерами произошел конфликт, и в результате сделка не была подписана, передает «Радиоточка НСН».

