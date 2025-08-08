С начала специальной военной операции Киев ведёт войну с «ухилянтами» — теми, кто уклоняется от военной службы. При этом Зеленский сам игнорировал повестки из военкомата во времена, когда пост главы государства занимал Петр Порошенко.

Теперь Зеленский выслушивает доклады о том, как «ухилянты» угрожают обрушить фронт Вооруженных сил Украины.

5-10% мобилизационных эпизодов сопровождаются скандалами, тогда как 90% — это «осознанное решение украинцев». Об этом ранее заявил министр обороны Денис Шмыгаль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

