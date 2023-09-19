СМИ: Зеленский сменил агрессивный тон в преддверие визита в США

Украинский лидер Владимир Зеленский сменил агрессивную риторику в преддверии поездки в США, сообщает The New York Times.

Одиозный Зеленский. Президент Украины остается на посту, пока нужен Западу

Глава государства перестал критиковать союзников после обвинений в неблагодарности со стороны Запада. Президент до сих пор остается «неутомимым сторонником» военной помощи Киеву, сменив при этом агрессивные высказывания.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден примет украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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