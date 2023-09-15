Белый дом: Байден примет Зеленского в Вашингтоне
Президент США Джо Байден примет украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтоне. Об этом сообщил рассказал советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, отмечает РИА Новости.
Чиновник уточнил, что встреча состоится в четверг, 21 сентября. В этот день Байден вернется в столицу из Нью-Йорка, чтобы принять Зеленского.
«Это будет их третья встреча здесь, в Белом доме», - уточнил Салливан.
По данным газеты The Guardian, первая встреча Байдена и Зеленского в 2021 году окончилась скандалом. Недоумение главы Белого дома вызвали слова украинского президента о несостоятельности НАТО, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru