Белый дом: Байден примет Зеленского в Вашингтоне

Чиновник уточнил, что встреча состоится в четверг, 21 сентября. В этот день Байден вернется в столицу из Нью-Йорка, чтобы принять Зеленского.

«Это будет их третья встреча здесь, в Белом доме», - уточнил Салливан.

По данным газеты The Guardian, первая встреча Байдена и Зеленского в 2021 году окончилась скандалом. Недоумение главы Белого дома вызвали слова украинского президента о несостоятельности НАТО, сообщает «Радиоточка НСН».

