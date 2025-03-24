Президент Бразилии в мае встретится в России с Путиным
24 марта 202502:02
Лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит Россию, заявил изданию Folha de S. Paulo помощник главы государства Селсу Аморим.
По его словам, это произойдет в мае. Визит в Москву будет официальным. Ожидается двусторонняя встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.
В этом же месяце да Силва посетит КНР.
Ранее стало известно, что лидер Китая Си Цзиньпин принял приглашение поучаствовать в праздновании юбилея Победы в Великой Отечественной войне в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru