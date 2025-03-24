Президент Бразилии в мае встретится в России с Путиным

Лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит Россию, заявил изданию Folha de S. Paulo помощник главы государства Селсу Аморим.

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По его словам, это произойдет в мае. Визит в Москву будет официальным. Ожидается двусторонняя встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

В этом же месяце да Силва посетит КНР.

Ранее стало известно, что лидер Китая Си Цзиньпин принял приглашение поучаствовать в праздновании юбилея Победы в Великой Отечественной войне в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент РФВладимир ПутинБразилия

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