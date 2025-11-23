СМИ: Зеленский рискует столкнуться с тройной угрозой для своей власти
Президент Украины Владимир Зеленский может столкнуться с «тройной угрозой» для своей власти, сообщает Telegraph.
По данным издания, эта угроза исходит от коррупционного скандала внутри страны, значительных потерь украинской армии и осложнившихся отношений с лидером США Дональдом Трампом. Особое внимание в статье уделяется скандалу с бывшим соратником Зеленского Тимуром Миндичем, чей побег за границу поставил под сомнение политику властей по мобилизации.
Также указывается на противоречие: в условиях, когда границы тщательно охраняются для предотвращения уклонения от службы, такой поступок выглядит крайне негативно. Время возникновения коррупционного скандала, корни которого уходят в энергетический сектор, является для Зеленского крайне неблагоприятным.
Ранее в НАБУ раскрыли коррупционную схему по незаконной продаже морского флота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
