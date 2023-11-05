Зеленский пообещал объяснить Трампу, почему конфликт на Украине не завершить за сутки

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC заявил, что намерен объяснить бывшему американскому лидеру Дональду Трампу, что завершить конфликт с Россией в течение 24 часов невозможно.

Трамп: Дела США вокруг Украины идут плохо

Зеленский пригласил Трампа посетить Украину. Президент отметил, что сможет за 20 с небольшим минут объяснить бывшему главе Белого дома, почему ему не удастся остановить конфликт с Россией.

Украинский лидер выразил уверенность, что в случае возвращения Трампа в президентское кресло он не прекратит поддержку Киева.

Трамп ранее заявил, что мог бы завершить конфликт на Украине в течение 24 часов. Политик допустил, что Киеву придется пойти на территориальные уступки России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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