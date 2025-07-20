СМИ: Зеленский проводит перестановки в угоду Трампу

По данным агентства, новый глава правительства Украины Юлия Свириденко вступила в должность после того, как ее подчиненные в министерстве экономики заключила сделку с Вашингтоном о доступе к украинским природным ресурсам.

Ранее стало известно, что бывшего главу Минобороны Рустема Умерова назначили секретарем Совета национальной безопасности и обороны, чтобы предоставить ему статус для дальнейших переговоров с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

