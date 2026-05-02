В Югре при пожаре погибла семья из семи человек

Семья из семи человек погибла в результате пожара в частном доме в поселке Высокий города Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом заявил глава региона Руслан Кухарук.

Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 01:58 (23:58 мск 1 мая), открытое горение ликвидировали в 01:30 по Москве. Площадь возгорания составила 142 квадратных метра.

Как отметил Кухарук, в результате пожара погибла семья, в том числе четверо детей.

«По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов», - написал губернатор Югры на платформе «Макс».

Ранее в Москве при пожаре в 16-этажном жилом доме пострадали пять человек.

