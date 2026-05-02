В Югре при пожаре погибла семья из семи человек
Семья из семи человек погибла в результате пожара в частном доме в поселке Высокий города Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом заявил глава региона Руслан Кухарук.
Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 01:58 (23:58 мск 1 мая), открытое горение ликвидировали в 01:30 по Москве. Площадь возгорания составила 142 квадратных метра.
Как отметил Кухарук, в результате пожара погибла семья, в том числе четверо детей.
«По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов», - написал губернатор Югры на платформе «Макс».
Ранее в Москве при пожаре в 16-этажном жилом доме пострадали пять человек.
- Российские синхронистки выиграли произвольную программу на этапе Кубка мира
- Госдеп одобрил продажу Израилю десяти тысяч систем высокоточного оружия
- В Югре при пожаре погибла семья из семи человек
- Японская Taiyo Oil закупила российскую нефть с Сахалина
- Посол: Россия готова к диалогу с ФРГ по делу о «Северных потоках»
- В России разрешат пересадку нервов и фрагментов костей
- Уничтожены еще три дрона, летевших на Москву
- Россия стала страной с самой низкой безработицей в G20 в 2026 году
- Юрист Хаминский посоветовал хранить наличные в банковской ячейке
- Трамп признал, что военные США при захвате судов ведут себя как пираты