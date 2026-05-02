Госдеп одобрил продажу Израилю десяти тысяч систем высокоточного оружия

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Израилю 10 тысяч систем высокоточного оружия и сопутствующего оборудования на сумму более $990 млн. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Госдеп принял решение об одобрении продажи оружия Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) и оборудования по программе иностранных военных продаж.

«Ориентировочная общая стоимость составляет 992,4 миллиона долларов», - приводит сообщение ведомства РИА Новости.

