Госдеп одобрил продажу Израилю десяти тысяч систем высокоточного оружия
Государственный департамент США одобрил возможную продажу Израилю 10 тысяч систем высокоточного оружия и сопутствующего оборудования на сумму более $990 млн. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Госдеп принял решение об одобрении продажи оружия Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) и оборудования по программе иностранных военных продаж.
«Ориентировочная общая стоимость составляет 992,4 миллиона долларов», - приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Ранее Госдепартамент сообщил, что США выделят до $100 млн на ремонт систем обеспечения безопасности на Чернобыльской атомной электростанции.
Горячие новости
- Российские синхронистки выиграли произвольную программу на этапе Кубка мира
- Госдеп одобрил продажу Израилю десяти тысяч систем высокоточного оружия
- В Югре при пожаре погибла семья из семи человек
- Японская Taiyo Oil закупила российскую нефть с Сахалина
- Посол: Россия готова к диалогу с ФРГ по делу о «Северных потоках»
- В России разрешат пересадку нервов и фрагментов костей
- Уничтожены еще три дрона, летевших на Москву
- Россия стала страной с самой низкой безработицей в G20 в 2026 году
- Юрист Хаминский посоветовал хранить наличные в банковской ячейке
- Трамп признал, что военные США при захвате судов ведут себя как пираты