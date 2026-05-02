Российские синхронистки выиграли произвольную программу на этапе Кубка мира
2 мая 202607:57
Юлия Савченко
Россиянки Кира Черезова и Валентина Герасимова одержали победу в произвольной программе дуэтов на третьем этапе Кубка мира по синхронному плаванию в Китае.
Черезова и Герасимова завоевали золотые медали, получив 304,6439 балла. Второе место заняли россиянки Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина с 285,8040 балла. Бронзу выиграли японки Моэ Хига и Томока Сато, которые набрали 283,1905 балла.
Третий этап Кубка мира проходит в Сиане. Соревнования завершатся 3 мая. Российские спортсмены выступают с национальными флагом и гимном.
