Японская Taiyo Oil закупила российскую нефть с Сахалина

Японская компания Taiyo Oil закупила партию нефти из России сорта Sakhalin Blend в рамках усилий по диверсификации источников поставок из регионов за пределами Ближнего Востока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

По его словам, Taiyo Oil несет социальную ответственность за стабильные поставки нефтепродуктов и действует «надлежащим образом в сотрудничестве с Агентством по природным ресурсам и энергетике». Для этого используются запасы нефти в Японии и прикладываются усилия по диверсификации импорта.

В Taiyo Oil подчеркнули, что на поставки сырья Sakhalin Blend с Сахалина не распространяются санкции. При этом решений относительно будущих закупок такой нефти пока не принято.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил в беседе с НСН, что в связи с ситуацией в Ормузском проливе у ряда стран не так много возможностей приобретать нефть, и они вряд ли заинтересованы в прекращении закупок в РФ.

