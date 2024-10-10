СМИ: Зеленский приостановил бронирование от мобилизации
Украинское правительство приостановили бронирование от мобилизации, сообщает издание «Экономическая правда».
Это произошло после критики президента Владимира Зеленского, который был недоволен бронированием 1,5 млн человек. После этого было принято решение до 15 ноября приостановить действие некоторых положений по определению критически важных предприятий.
Ведомства представят проект, предусматривающий решение по проверке обоснованности бронирования военнообязанных и возможной отмене отсрочки от призыва.
Ранее Верховная Рада Украины приняла закон о запрете мобилизации граждан до 25 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru