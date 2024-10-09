На Украине запретили мобилизацию молодых людей до 25 лет
Верховная рада Украины приняла закон о запрете мобилизации граждан до 25 лет. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
По словам парламентария, документ «принят в целом». Законопроект поддержали 311 депутатов.
«Рада запретила мобилизацию 18-25-летних... Я давно добивался этого, потому что это позор — мобилизовывать детей», — написал Гончаренко в Telegram-канале.
Как отметил депутат, закон должны подписать спикер Рады и президент.
Между тем в украинском министерстве обороны заявили, что показатели мобилизации в стране увеличились за год в три раза, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru