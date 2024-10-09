На Украине запретили мобилизацию молодых людей до 25 лет

По словам парламентария, документ «принят в целом». Законопроект поддержали 311 депутатов.

«Рада запретила мобилизацию 18-25-летних... Я давно добивался этого, потому что это позор — мобилизовывать детей», — написал Гончаренко в Telegram-канале.

Как отметил депутат, закон должны подписать спикер Рады и президент.

Между тем в украинском министерстве обороны заявили, что показатели мобилизации в стране увеличились за год в три раза, пишет RT.

