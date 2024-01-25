СМИ: Зеленский после крушения Ил-76 отменил поездку по Украине
25 января 202404:01
Президент Украины Владимир Зеленский после атаки на самолет Ил-76, на борту которого находились пленные украинские бойцы, отменил поездку по Украине, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.
Речь идет о центральных областях, куда глава государства планировал поехать. Поездка отменена «до выяснения обстоятельств падения российского самолета».
Ранее в США призвали РФ и Украину расследовать крушение Ил-76, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru