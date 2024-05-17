Путин: Легитимность Зеленского определит правовая система Украины

«Для нас это имеет значение, если дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны их подписывать в такой судьбоносной области с легитимными властями, это факт очевидный. Но ответить на этот вопрос должна политическая и правовая система Украины», - сказал он.

Как добавил Путин, в конституции Украины есть разные варианты оценки легитимности Зеленского.

Президент РФ также подчеркнул, что в случае мирных переговоров Россия будет исходить из реалий, которые складываются на земле. При этом база для переговорного процесса была заключена договором в Стамбуле, на котором стоит подпись украинской делегации, передает «Радиоточка НСН».

