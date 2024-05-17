Путин: Легитимность Зеленского определит правовая система Украины
Определять легитимность Владимира Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны политическая и правовая системы Украины, заявил в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай Владимир Путин.
«Для нас это имеет значение, если дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны их подписывать в такой судьбоносной области с легитимными властями, это факт очевидный. Но ответить на этот вопрос должна политическая и правовая система Украины», - сказал он.
Как добавил Путин, в конституции Украины есть разные варианты оценки легитимности Зеленского.
Президент РФ также подчеркнул, что в случае мирных переговоров Россия будет исходить из реалий, которые складываются на земле. При этом база для переговорного процесса была заключена договором в Стамбуле, на котором стоит подпись украинской делегации, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru