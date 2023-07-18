СМИ: Зеленский пошел на теракты из-за провала ВСУ на передовой
Президент Украины Владимир Зеленский опустился до организации терактов против России из-за неспособности украинских военных добиться успехов на передовой. Такое мнение выразил обозреватель Эрхан Алтыпармак в статье для dikGAZETE.
Он отметил, что Киев в «своем репертуаре». По словам журналиста, Украина неоднократно совершала провокации, которые Запад отказывается признавать.
Ранее, 17 июля, Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Крымский мост минувшей ночью атаковали украинские надводные беспилотники. Автомобильная часть моста получила повреждения. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате теракта погибли два жителя региона: мужчина и женщина, их дочь была ранена, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru