СМИ: Зеленский пошел на теракты из-за провала ВСУ на передовой

Президент Украины Владимир Зеленский опустился до организации терактов против России из-за неспособности украинских военных добиться успехов на передовой. Такое мнение выразил обозреватель Эрхан Алтыпармак в статье для dikGAZETE.

Слуцкий объяснил удар по Крымскому мосту провалом контрнаступления ВСУ

Он отметил, что Киев в «своем репертуаре». По словам журналиста, Украина неоднократно совершала провокации, которые Запад отказывается признавать.

Ранее, 17 июля, Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Крымский мост минувшей ночью атаковали украинские надводные беспилотники. Автомобильная часть моста получила повреждения. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате теракта погибли два жителя региона: мужчина и женщина, их дочь была ранена, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:РоссияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры