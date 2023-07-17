Слуцкий объяснил удар по Крымскому мосту провалом контрнаступления ВСУ

Россию невозможно принудить к продлению зерновой сделки ударом по Крымскому мосту, заявил News.ru председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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Он считает, что удар по инфраструктуре объясняется провалом контрнаступления украинских войск, а дроны - часть «украинского государственного терроризма».

«И скорее он (теракт) совершен на фоне провального контрнаступления и далеко не тех итогов от саммита НАТО, которых ждал киевский режим. Вопрос о продлении или непродлении зерновой сделки, уверен, должен решаться исходя из интересов России», - сказал политик.

Слуцкий добавил, что поставки российского зерна третьим странам не зависят от приостановленной сделки.

Ранее днем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка «ушла в историю». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ВСУКрымский МостЛеонид Слуцкий

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