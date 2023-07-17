Слуцкий объяснил удар по Крымскому мосту провалом контрнаступления ВСУ
Россию невозможно принудить к продлению зерновой сделки ударом по Крымскому мосту, заявил News.ru председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Он считает, что удар по инфраструктуре объясняется провалом контрнаступления украинских войск, а дроны - часть «украинского государственного терроризма».
«И скорее он (теракт) совершен на фоне провального контрнаступления и далеко не тех итогов от саммита НАТО, которых ждал киевский режим. Вопрос о продлении или непродлении зерновой сделки, уверен, должен решаться исходя из интересов России», - сказал политик.
Слуцкий добавил, что поставки российского зерна третьим странам не зависят от приостановленной сделки.
Ранее днем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка «ушла в историю». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минтранс посоветовал направляющимся в Крым автомобилистам пересесть на поезд
- Фанаты ПСЖ пригрозили отрезать пальцы Влаховичу в случае его трансфера
- Олимпийский чемпион Яковлев объяснил, почему уехал из НХЛ в Россию
- Володин поддержал остановку зерновой сделки
- МИД РФ заявил, что виновные в теракте на Крымском мосту будут найдены
- Слуцкий объяснил удар по Крымскому мосту провалом контрнаступления ВСУ
- Украина начала уничтожать дороги вблизи границы с Белоруссией
- Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Путиным зерновую сделку
- Военный: атаковавшие Крымский мост аппараты могли спустить с гражданского судна
- Британия ввела санкции против детского лагеря «Артек»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru