Зеленский сообщил о новых поставках военной техники из Польши

Польша поставит Украине дополнительные истребители МиГ-29, 200 БТР Rosomak (сто из них отправят в ближайшее время) и самоходные минометы. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, сообщило издание Euractiv.

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Президент Украины отметил, что Варшава выполнила все обязательства по танкам. Кроме того, между двумя странами заключены новые договоренности по отправке Киеву более ста боевых машин пехоты.

Ранее в Берлине несколько тысяч человек вышли на мирный ежегодный марш против поставок оружия Киеву в преддверии католической Пасхи. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:ОружиеПоставкиПольшаУкраинаВладимир Зеленский

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