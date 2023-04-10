Зеленский сообщил о новых поставках военной техники из Польши

Президент Украины отметил, что Варшава выполнила все обязательства по танкам. Кроме того, между двумя странами заключены новые договоренности по отправке Киеву более ста боевых машин пехоты.

Ранее в Берлине несколько тысяч человек вышли на мирный ежегодный марш против поставок оружия Киеву в преддверии католической Пасхи. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

