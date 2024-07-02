СМИ: Зеленский пережил плохие дни
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому пришлось пережить несколько плохих дней, сообщает издание Spectator.
Это произошло из-за дебатов президента США Джо Байдена с экс-главой Белого домам Дональдом Трампом и результатов первого тура выборов во Франции.
Мнение Трампа об украинском конфликте хорошо известно: он хочет положить ему конец, напоминает журнал. Затем появились результаты первого тура парламентских выборов во Франции. Впереди еще второй тур, однако уже ясно, что следующее правительство не будет сформировано президентом Эммануэлем Макроном.
Первые дебаты демократа Байдена и бывшего главы государства Дональда Трампа прошли 27 июня в Атланте (США). Две трети зрителей посчитали, что победил представитель республиканской партии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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