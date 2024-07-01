«Торг, изгои и лютые враги»: Победа правых во Франции снизит антироссийский пыл

Во Франции после парламентских выборов может поутихнуть «милитаристский пыл», связанный с Россией и Украиной, предположил в интервью НСН ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров.

30 июня во Франции завершился первый тур внеочередных парламентских выборов. Первое место заняла Правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» (34,2% голосов), второе – коалиция левых партий «Новый народный фронт» (29,1%), третье – президентский блок «Вместе за республику» (21,5%). По мнению Федорова, соперники правых с помощью «перелива голосов» не допустят их абсолютной победы во втором туре 7 июля.