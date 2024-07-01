«Торг, изгои и лютые враги»: Победа правых во Франции снизит антироссийский пыл
«Макронисты» с «меланшоновцами» не дадут правой партии Марин Ле Пен назначить своего премьер-министра, выбрав торг и политическое сожительство, сказал в эфире НСН Сергей Федоров.
Во Франции после парламентских выборов может поутихнуть «милитаристский пыл», связанный с Россией и Украиной, предположил в интервью НСН ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров.
30 июня во Франции завершился первый тур внеочередных парламентских выборов. Первое место заняла Правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» (34,2% голосов), второе – коалиция левых партий «Новый народный фронт» (29,1%), третье – президентский блок «Вместе за республику» (21,5%). По мнению Федорова, соперники правых с помощью «перелива голосов» не допустят их абсолютной победы во втором туре 7 июля.
«Скорее всего, "Национальное объединение" не сможет единолично создать свое правительство во главе с Барделлой (председатель «Национального объединения» Жордан Барделла – прим. НСН). Они сказали, что если не получат абсолютного большинства, не будут участвовать в формировании правительства. При этом все равно они будут значительным большинством в Национальном собрании, а "макронисты" чуть ли не вдвое потеряют свое представительство в нижней палате. Крайне правые выступают за поддержку Украины, но не так рьяно, как Макрон (президент Франции Эмманюэль Макрон – прим. НСН). Они не хотят обострения этого конфликта, отправки войск, "победы до конца", хотя и считают, что Россия виновата и она "агрессор". Без этого во Франции сейчас нельзя, иначе ты попадешь в число "изгоев", которые поддерживают Путина. Свойственная Макрону и нынешнему премьеру Атталю военная риторика уменьшится. Милитаристский пыл, который Макрон демонстрировал в последний год, может немножечко поутихнуть», - сказал Федоров.
Он объяснил, как будут действовать противники Ле Пен перед вторым туром.
«Там 577 избирательных округов, более чем в половине из них во второй тур выходят по три человека, представляющие разные политические силы. Все будет зависеть от решения партий о снятии своих кандидатур в пользу более предпочтительных кандидатов. Меланшон (основатель коалиции левых партий Жан-Люк Меланшон – прим. НСН) сказал вчера после оглашения результатов: "Ни одного голоса в польщу «Национального объединения»", это их лютые политические враги, и они будут блокироваться с любыми силами, чтобы не допустить представителей Ле Пен к победе во втором туре. Ту же позицию занимают "макронисты", которые уже снимают 60 своих представителей в пользу "меланшоновцев" и "Народного фронта". С учетом этого перелива голосов, "Национальное объединение" может получить порядка 240-290 мандатов. При этом, чтобы сформировать абсолютное большинство, нужно набрать 289 депутатов. Теоретически такая возможность для "Национального объединения" существует, но с учетом действий оппонентов она крайне мала», - констатировал эксперт.
По его словам, в этом случае Макрону придется задабривать крайне левых «лакомыми постами».
«Макрону придется наконец-то идти на коалицию с крайне левыми, "Новым народным фронтом". Там очень разношерстная публика, которая, с одной стороны, ненавидит Макрона и его партию, а с другой – может пройти торг, он предложит им какие-то лакомые министерские посты, которые сподвигнут их войти в блок с "макронистами", чтобы не допустить к власти "Национальное объединение". Это будет новое политическое сожительство, которое было уже три раза в истории Пятой республики. Но это тоже неустойчивая конструкция, работа парламента будет затруднена, поскольку правые будут часто голосовать против законопроектов, ставить вопрос о доверии правительству и расшатывать ситуацию», - заключил собеседник НСН.
Председатель «Национального объединения», 28-летний Жордан Барделла является известным во Франции тик-токером, у него более миллиона подписчиков, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Судебные приставы взыскали 913 млн рублей штрафов с коррупционеров с начала года
- В Госдуме поддержали возвращение в школы оценок за поведение
- В России к 2025 году появятся онлайн-переводчики с восьми языков коренных народов
- Сбой произошёл в работе приложений Альфа-банка
- МЧС: В Якутии введен режим ЧС федерального характера из-за лесных пожаров
- СМИ: КНДР переключила трансляцию гостелевидения на российский спутник
- СМИ: В аэропорту Антальи начали массово задерживать рейсы
- Россиянка Александрова снялась с Уимблдона из-за болезни
- СМИ: Концерт Канье Уэста в Москве запланирован на 6 сентября
- СМИ: Испания перебросила военных в Словакию в рамках стратегии НАТО против РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru