По данным издания, Вашингтон может вновь начать поставлять в Европу российский газ, взамен расширить контроль над энергетической инфраструктурой в регионе. В настоящее время ведутся закрытые переговоры о возможном возобновлении газопроводов.

По данным газеты Le Monde diplomatique, неформальные контакты о возможном возобновлении работы «Северных потоков» ведутся вдали от международных институтов и общественного контроля, что является «закулисной дипломатией».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал однозначно назвать виновных в подрыве «Северных потоков», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

