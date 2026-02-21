ФТС отметила увеличение числа лиц, следующих из Эстонии в Россию

В ФТС пояснили, что причина сложившейся ситуации связана с особенностями работы эстонских госорганов, отвечающих за пограничный и таможенный контроль. При этом на российской стороне очередей нет — пункт пропуска функционирует в штатном режиме. Таможенные органы заявили о готовности оперативно справляться с возросшим пассажиропотоком.

Также также напомнили о графике работы пунктов пропуска: МАПП Ивангород открыт круглосуточно и работает без выходных, эстонская сторона осуществляет пропуск лиц с 8:00 до 00:00 по московскому времени.

Сегодня россияне могут купить недвижимость в Финляндии при наличии второго гражданства, а также в случае официального статуса в другой европейской стране, заявил НСН главный редактор портала prian.ru о зарубежной недвижимости Филипп Березин.

