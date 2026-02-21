ФТС отметила увеличение числа лиц, следующих из Эстонии в Россию
По сообщению Федеральной таможенной службы (ФТС), Санкт‑Петербургская таможня зафиксировала рост числа людей, которые следуют из Эстонии в Россию через пункты пропуска в Нарве и Ивангороде. Из‑за этого на эстонской стороне, перед пунктом пропуска Нарва‑1, образовались значительные очереди.
В ФТС пояснили, что причина сложившейся ситуации связана с особенностями работы эстонских госорганов, отвечающих за пограничный и таможенный контроль. При этом на российской стороне очередей нет — пункт пропуска функционирует в штатном режиме. Таможенные органы заявили о готовности оперативно справляться с возросшим пассажиропотоком.
Также также напомнили о графике работы пунктов пропуска: МАПП Ивангород открыт круглосуточно и работает без выходных, эстонская сторона осуществляет пропуск лиц с 8:00 до 00:00 по московскому времени.
Сегодня россияне могут купить недвижимость в Финляндии при наличии второго гражданства, а также в случае официального статуса в другой европейской стране, заявил НСН главный редактор портала prian.ru о зарубежной недвижимости Филипп Березин.
Горячие новости
- «The Life of a Showgirl» Тейлор Свифт стал самым популярным альбомом 2025 года
- ФТС отметила увеличение числа лиц, следующих из Эстонии в Россию
- В Липецкой области на Масленицу сожгли гигантское чучело Лабубу
- Трамп повысил глобальные пошлины с 10% до 15%
- В ГД внесли проект, обязующий детей мигрантов покинуть РФ по достижению 18 лет
- Пожар возник в пятиэтажке на Донской улице в Москве
- Названа самая популярная книга у мужчин
- Аналитик Лоссан: Многие банки меняют условия обслуживания карт к концу квартала
- Яромир Ягр объявил о завершении карьеры в профессиональном хоккее
- Композитор Раймонд Паулс отозвал все доверенности у представителей