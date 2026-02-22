СМИ: На Бали похитили украинского владельца сети кол-центров, которые обманывали россиян

Ему отрезали пальцы и изнасиловали. За освобождение неизвестные требуют с родителей $10 млн. Мужчина отдыхал на острове в Малайском архипелаге вместе с сыном днепропетровского авторитета Ермака Петровского Александром и блогершей Евой М. Девушка выложила в соцсетях совместную фотграфию и указала местоположение. Таким образом, группа похитителей узнала об их местоположении, приехала на место и выкрала украинца. Александру Петровскому удалось сбежать вместе с инстамоделью.

Вскоре в интернете появилось видео, на котором Комаров с избитым лицом рассказывает о схеме обмана россиян. По его словам, их покрывал авторитет Петровский-старший по прозвищу Нарик. За это мужчина получал $15 тысяч в месяц только с одного из офисов. Остальную безопасность представляли сотрудники СБУ, а также нынешний глава Одесской областной военной администрации Сергей Лысак.

Комаров также указал, что под покровительством Нарика и Лысака в Днепре действует сеть кол-центров ОПГ «Девятки» — одной из крупнейших организованных преступных группировок в области, которая ранее занималась наркобизнесом на Украине.

Ранее стало известно, что Днепропетровск является столицей мошеннических кол-центров. Их количество превышает 350, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

