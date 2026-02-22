СМИ: На Бали похитили украинского владельца сети кол-центров, которые обманывали россиян
Владельца сети кол-центров, которые занимались обманом россиян, сына украинского авторитета Сергея Комарова Игоря похитили на Бали, сообщает Telegram-канал Mash.
Ему отрезали пальцы и изнасиловали. За освобождение неизвестные требуют с родителей $10 млн. Мужчина отдыхал на острове в Малайском архипелаге вместе с сыном днепропетровского авторитета Ермака Петровского Александром и блогершей Евой М. Девушка выложила в соцсетях совместную фотграфию и указала местоположение. Таким образом, группа похитителей узнала об их местоположении, приехала на место и выкрала украинца. Александру Петровскому удалось сбежать вместе с инстамоделью.
Вскоре в интернете появилось видео, на котором Комаров с избитым лицом рассказывает о схеме обмана россиян. По его словам, их покрывал авторитет Петровский-старший по прозвищу Нарик. За это мужчина получал $15 тысяч в месяц только с одного из офисов. Остальную безопасность представляли сотрудники СБУ, а также нынешний глава Одесской областной военной администрации Сергей Лысак.
Комаров также указал, что под покровительством Нарика и Лысака в Днепре действует сеть кол-центров ОПГ «Девятки» — одной из крупнейших организованных преступных группировок в области, которая ранее занималась наркобизнесом на Украине.
Ранее стало известно, что Днепропетровск является столицей мошеннических кол-центров. Их количество превышает 350, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Акции протеста снова захлестнули Иран
- СМИ: На Бали похитили украинского владельца сети кол-центров, которые обманывали россиян
- «The Life of a Showgirl» Тейлор Свифт стал самым популярным альбомом 2025 года
- ФТС отметила увеличение числа лиц, следующих из Эстонии в Россию
- В Липецкой области на Масленицу сожгли гигантское чучело Лабубу
- Трамп повысил глобальные пошлины с 10% до 15%
- В ГД внесли проект, обязующий детей мигрантов покинуть РФ по достижению 18 лет
- Пожар возник в пятиэтажке на Донской улице в Москве
- Названа самая популярная книга у мужчин
- Аналитик Лоссан: Многие банки меняют условия обслуживания карт к концу квартала