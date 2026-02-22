Акции протеста снова захлестнули Иран

В Иране вновь вспыхнули протесты, сообщает Telegram-канад Shot.

СМИ: Военные США готовы к удару по Ирану 21 февраля

Демонстранты и последователи КСИР устроили жёсткие столкновения на улицах. Известно о пострадавших. Демонстранты выкрикивали антиправительственные лозунги. Точное количество раненых неизвестно.

Акции протеста в Иране проходят на фоне напряжённой ситуацией между США и Исламским государством.

Ранее стало известно, что США рассматривают вариант ликвидации аятоллы Хаменеи и его сына, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA/ТАСС
ТЕГИ:ПротестыИран

