Акции протеста снова захлестнули Иран
22 февраля 202601:18
В Иране вновь вспыхнули протесты, сообщает Telegram-канад Shot.
Демонстранты и последователи КСИР устроили жёсткие столкновения на улицах. Известно о пострадавших. Демонстранты выкрикивали антиправительственные лозунги. Точное количество раненых неизвестно.
Акции протеста в Иране проходят на фоне напряжённой ситуацией между США и Исламским государством.
Ранее стало известно, что США рассматривают вариант ликвидации аятоллы Хаменеи и его сына, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
