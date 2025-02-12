Зеленский заявил, что на него пытались совершить покушение
12 февраля 202514:27
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Guardian заявил, что на него пытались совершить покушение.
По его словам, это произошло в начале российско-украинского конфликта.
«Были люди, которые хотели меня убить, были выстрелы... и параллельно со всем этим был ультиматум, телефонные звонки от разных людей», — сказал украинский лидер.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о раскрытии «заговора иностранных спецслужб», якобы готовивших покушение на Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru