Зеленский заявил, что на него пытались совершить покушение

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Guardian заявил, что на него пытались совершить покушение.

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По его словам, это произошло в начале российско-украинского конфликта.

«Были люди, которые хотели меня убить, были выстрелы... и параллельно со всем этим был ультиматум, телефонные звонки от разных людей», — сказал украинский лидер.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о раскрытии «заговора иностранных спецслужб», якобы готовивших покушение на Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаПокушениеВладимир Зеленский

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