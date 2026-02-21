«The Life of a Showgirl» Тейлор Свифт стал самым популярным альбомом 2025 года

Лидером глобального чарта стала Тейлор Свифт с пластинкой «The Life of a Showgirl» — релиз не только занял первую строчку общего рейтинга, но и показал лучшие результаты по продажам на физических носителях. Примечательно, что певица уже четвёртый год подряд обновляет собственный рекорд по реализации виниловых пластинок.



При составлении топа эксперты IFPI учитывали продажи дисков и винила, цифровые загрузки, а также количество прослушиваний на стриминговых платформах.

В десятку лучших вошли: «The Life of a Showgirl» Тейлор Свифт, «I’m The Problem» Моргана Коула Уоллена, саундтрек к мультфильму «Кей‑поп‑охотницы на демонов», «Debí Tirar Más Fotos» Бад Банни, «Short n’ Sweet» Сабрины Карпентер, «Karma» группы Stray Kids, «SOS» SZA, «Hit Me Hard and Soft» Билли Айлиш, «Mayhem» Леди Гаги и «10» коллектива Mrs. Green Apple.

Ранее исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов заявил НСН, что даже с возвращением в Россию крупных зарубежных музыкальных стримингов отечественные платформы оставят за собой существенную долю рынка и подписчиков.

