В Подмосковье на пожаре погибла женщина с внуками

Возгорание произошло в дачном массиве села Константиновка, на территории СНТ «Славный». В доме находились дети возрасте от 3 до 14 лет и 62-летняя женщина. Спастись удалось только старшему внуку, который прыгнул из окна второго этажа.

По данному факту заведено уголовное дело. По одной из версий, дом мог загореться из-за неисправности нагревательного котла.

Ранее МЧС Москвы сообщило о пожаре в пятиэтажном здании в центральной части города, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

