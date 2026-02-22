В Подмосковье на пожаре погибла женщина с внуками
В подмосковном Воскресенске сильный пожар унес жизни пожилой женщины и ее четверых внуков, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
Возгорание произошло в дачном массиве села Константиновка, на территории СНТ «Славный». В доме находились дети возрасте от 3 до 14 лет и 62-летняя женщина. Спастись удалось только старшему внуку, который прыгнул из окна второго этажа.
По данному факту заведено уголовное дело. По одной из версий, дом мог загореться из-за неисправности нагревательного котла.
Ранее МЧС Москвы сообщило о пожаре в пятиэтажном здании в центральной части города, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Подмосковье на пожаре погибла женщина с внуками
- Акции протеста снова захлестнули Иран
- СМИ: На Бали похитили украинского владельца сети кол-центров, которые обманывали россиян
- «The Life of a Showgirl» Тейлор Свифт стал самым популярным альбомом 2025 года
- ФТС отметила увеличение числа лиц, следующих из Эстонии в Россию
- В Липецкой области на Масленицу сожгли гигантское чучело Лабубу
- Трамп повысил глобальные пошлины с 10% до 15%
- В ГД внесли проект, обязующий детей мигрантов покинуть РФ по достижению 18 лет
- Пожар возник в пятиэтажке на Донской улице в Москве
- Названа самая популярная книга у мужчин