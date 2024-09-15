Актер Майкл Дуглас хочет ударов ракетами вглубь России
Голливудский актер Майкл Дуглас в эфире TCH заявил, что разочарован тем, что Вашингтон не разрешил Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь территории России.
«Я действительно хотел бы, чтобы мы были гораздо более агрессивными», — заявил он. Актер указал, что обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским данный вопрос. Дуглас отметил, что он «держит пальцы скрещенными» в надежде, что американские власти разрешат Украине использовать дальнобойные ракеты Запада для ударов вглубь российской территории.
Ранее стало известно, что президент США может разрешить Украине бить по России неамериканским оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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