СМИ: Зеленский отложил сделку с США по БПЛА ради выгодных условий
Украинский президент Владимир Зеленский не подписывает соглашение с США о сотрудничестве в сфере производства беспилотных летательных аппаратов, так как намерен добиться более выгодных условий, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, Вашингтон заинтересован в получении доступа к украинским технологиям в рамках соглашения. Киев добивается более выгодных условий и хочет признания ценности сделки со стороны чиновников США. При этом украинские власти отвергают утверждения о намеренном затягивании переговоров. Советник президента Украины Дмитрий Литвин опроверг подобные заявления.
Ранее США провели испытания украинских морских беспилотников Magura, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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