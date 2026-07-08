Спрос на льготную ипотеку в РФ за месяц подскочил на 74%

Таковы данные аналитического центра «Домклик». Год к году показатель подскочил на 52%. Как правило, среди льготных программ граждане оформляют семейную ипотеку, на которую в июне пришлось 221,7 млрд рублей от общего объема.

Доля данной программы в общем объеме выдач также остается доминирующей, на нее приходится около 64%. Аналитики фиксируют всплеск кредитования в сегменте рыночной ипотеки: объем выдач по базовым программам в прошлом месяце достиг 94,6 млрд рублей. Рост составил 9,2% относительно мая текущего года.

Ранее в Госдуме объяснили отсрочку реформы семейной ипотеки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

