Спрос на льготную ипотеку в РФ за месяц подскочил на 74%
В июне жители России оформили жилищные кредиты по льготным программам на сумму более 250 млрд рублей.
Таковы данные аналитического центра «Домклик». Год к году показатель подскочил на 52%. Как правило, среди льготных программ граждане оформляют семейную ипотеку, на которую в июне пришлось 221,7 млрд рублей от общего объема.
Доля данной программы в общем объеме выдач также остается доминирующей, на нее приходится около 64%. Аналитики фиксируют всплеск кредитования в сегменте рыночной ипотеки: объем выдач по базовым программам в прошлом месяце достиг 94,6 млрд рублей. Рост составил 9,2% относительно мая текущего года.
Ранее в Госдуме объяснили отсрочку реформы семейной ипотеки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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