В РСПП усомнились в экономической выгоде тоннеля через Берингов пролив

По его словам, портфель потенциальных проектов России и США оценивается более чем в $14 трлн, однако тоннель скорее символический жест. Для окупаемости данного проекта требуются встречные грузопотоки, которых, как считает Шохин, пока не просматривается.

В РСПП указали, что для реализации проекта потребуется строительство железных и автомобильных дорог, другой инфраструктуры. Шохин также упомянул, что две страны могут сотрудничать в проекте по извлечению редкоземельных металлов из отходов.

Ране на Аляске оценили перспективы тоннеля между РФ и США через Берингов пролив, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

