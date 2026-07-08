В РСПП усомнились в экономической выгоде тоннеля через Берингов пролив

Тоннель между Чукоткой и Аляской через Берингов пролив скорее является символом отношений между Москвой и Вашингтоном, чем экономически оправданным проектом, заявил ИС «Вести» президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

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По его словам, портфель потенциальных проектов России и США оценивается более чем в $14 трлн, однако тоннель скорее символический жест. Для окупаемости данного проекта требуются встречные грузопотоки, которых, как считает Шохин, пока не просматривается.

В РСПП указали, что для реализации проекта потребуется строительство железных и автомобильных дорог, другой инфраструктуры. Шохин также упомянул, что две страны могут сотрудничать в проекте по извлечению редкоземельных металлов из отходов.

Ране на Аляске оценили перспективы тоннеля между РФ и США через Берингов пролив, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
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