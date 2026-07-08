«Мы будем принимать меры для собственной безопасности, но мы никогда не начнем третью мировую войну», — указал пресс-секретарь президента РФ. По его словам, Россия слишком большая и ответственная страна, чтобы начинать третью мировую войну. Политик отметил, что в истории Москва не была инициатором мировых войн. «Но когда ее начали против нас, мы отвечали до самого конца», — подчеркнул Песков.

По его мнению, Европе удобно создавать опасный образ России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

