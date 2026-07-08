Кремль: Россия никогда не будет инициатором третьей мировой войны
Москва никогда не будет инициатором третьей мировой войны, сообщил изданию Weltwoche официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы будем принимать меры для собственной безопасности, но мы никогда не начнем третью мировую войну», — указал пресс-секретарь президента РФ. По его словам, Россия слишком большая и ответственная страна, чтобы начинать третью мировую войну. Политик отметил, что в истории Москва не была инициатором мировых войн. «Но когда ее начали против нас, мы отвечали до самого конца», — подчеркнул Песков.
По его мнению, Европе удобно создавать опасный образ России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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